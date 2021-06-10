بعد تغريدة أثارت ضجة... إلهان عمر تحسم جدل مساواتها "حماس" و"طالبان" بأمريكا وإسرائيل

حسمت النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، إلهان عمر، اليوم الخميس، مزاعم أثارت جدلا واسعا بشأن تشبيهها حركتي "حماس" الفلسطينية و"طالبان" الأفغانية بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت عمر أثارت غضب العديد من النواب الديمقراطيين اليهود، عندما غردت يوم الاثنين الماضي عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "يجب أن يكون لدينا نفس المستوى من المساءلة والعدالة لجميع ضحايا الجرائم ضد الإنسانية ... لقد رأينا فظائع لا يمكن تصورها ارتكبتها الولايات المتحدة وحماس وإسرائيل وأفغانستان وطالبان"، وفقا لـصحيفة "تايمز أو إسرائيل".

We must have the same level of accountability and justice for all victims of crimes against humanity.



We have seen unthinkable atrocities committed by the U.S., Hamas, Israel, Afghanistan, and the Taliban.



I asked @SecBlinken where people are supposed to go for justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow — Rep. Ilhan Omar (@Ilhan) June 7, 2021

وردت إلهان عمر في بيان توضيحي، اليوم الخميس: "سألت يوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، بشأن التحقيقات الجارية للمحكمة الجنائية الدولية، لكي نكون واضحين: كان الحديث حول المساءلة عن حوادث محددة تتعلق بقضايا المحكمة الجنائية الدولية، وليس مقارنة أخلاقية بين حماس وطالبان والولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابعت: "لم أكن أقوم بأي حال من الأحوال بمساواة المنظمات الإرهابية بالدول الديمقراطية ذات الأنظمة القضائية الراسخة".

كما عبرت النائبة المسلمة، إلهان عمر، اليوم الخميس، في بيانها التوضيحي، عن استيائها من "استعارات معادية للإسلام" في البيان الذي أصدره زملاؤها الغاضبين منها، وطلبوا منها توضيحا بشأن تغريدتها المثيرة للجدل.

It’s shameful for colleagues who call me when they need my support to now put out a statement asking for “clarification” and not just call.



The islamophobic tropes in this statement are offensive. The constant harassment & silencing from the signers of this letter is unbearable. https://t.co/37dy2UduW0 — Ilhan Omar (@IlhanMN) June 10, 2021

وقالت: "إنه لأمر مخجل أن يقوم الزملاء الذين يتصلون بي عندما يحتاجون إلى دعمي بإصدار بيان يطلبون فيه "توضيحا" مني وليس مجرد اتصال".

وتابعت: "الاستعارات المعادية للإسلام في بيانهم مسيئة. إن المضايقات المستمرة والإسكات من جانب الموقعين على هذه الرسالة أمر لا يطاق".