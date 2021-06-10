بعد فشل مفاوضات "سد النهضة"... مقترح أوغندي لحل الأزمة

اقترح الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، أمس الأربعاء، حلا بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودن وإثيوبيا.

وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: " تشرفت أمس، 9 يونيو/ حزيران 2021، بإيصال رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي، الدكتور آبي أحمد إلى فخامة الرئيس الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، والتي أطلعته من خلالها على الانتخابات المقبلة، و"سد النهضة" والمساعي الإنسانية وإعادة التأهيل في منطقة تيغراي والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان.

1/3 Yesterday, on 9 June 2021, I had the honour to deliver the message of H.E. Prime Minister Dr Abiy Ahmed to H.E. President Yewori Kaguta Museveni. I briefed H.E. the President about the forthcoming elections, the #GERD, humanitarian and rehabilitation endeavours in — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) June 10, 2021

وتابع: "أعرب الرئيس موسيفيني عن تضامنه مع إثيوبيا في جميع الموضوعات، واقترح كذلك عقد قمة في شكل مؤتمر لقادة دول حوض النيل من أجل مناقشة القضايا الخلافية حول استخدامات النهر، بحيث يتم توجيه الوزراء المعنيين من قبل رؤساء الدول والحكومات".

2/3 of the River so that the concerned ministers would be given guidance by the Heads of State and Government. — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) June 10, 2021

​وتأتي تغريدات وزير الري الإثيوبي، بعدما أعلنت مصر والسودان وصول مفاوضات "سد النهضة" إلى طريق مسدود وفق البيان المشترك للخارجية والري في كلا البلدين.

يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان من جهة، وبين إثيوبيا من جهة أخرى، لم ينته بعد، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.