3 قتلى بحادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

قتل شخصان، أحدهما رضيع، بحادث إطلاق نار بمتجر في ولاية فلوريدا، جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن ينتحر منفذ الهجوم.

وقال مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش: "إن إطلاق النار حصل داخل سوبر ماركت "بابليكس" في رويال بالم بيتش على بعد 130 كم شمال ميامي.

وكتبت الشرطة على تويتر "عثر عناصر (الشرطة) لدى وصولهم، على ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية".

وأضافت "الضحايا هم طفل يبلغ عاما واحدا من العمر وجدته ولم يتم الكشف عن اسميهما. فيما سيتم الكشف عن اسم المسلح بعد إخطار أقرب أقربائه. لا يوجد دافع أو علاقة معروفة بين المسلح والضحايا".

The family has invoked Marsy’s Law, therefore, the names of the victims: 1 yr/old boy & his grandmother will not be released. The gunman’s name will be released after his next of kin has been notified. There is NO known motive or relationship between the gunman and the victims. https://t.co/5GIXZ39r7x — PBSO (@PBCountySheriff) June 11, 2021

وقالت لين ووترمان (61 عامًا)، لصحيفة "صن سانتينل" المحلية، والتي كانت تشتري سجائر عندما سمعت إطلاق النار "خرج الجميع من المتجر راكضين، وبقيت واقفة في موقف السيارات أتساءل: ماذا أفعل هنا؟ يمكن للمهاجم أن يخرج ويطلق النار علينا".

هذا ويأتي الحادث بعد سلسلة من عمليات القتل التي شهدها جنوب فلوريدا خلال الأيام الأخيرة، فقد قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ميامي، جراء إطلاق نار خلال حدث احتفالي أعقب حفلًا للتخرج.