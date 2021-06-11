المتحدث باسم هيئة الانتخابات: كندا تمنع إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية على أراضيها

أكد المتحدث باسم هيئة الانتخابات في إيران، إسماعیل موسوي، اليوم الجمعة، أن كندا ترفض إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية على أراضيها.

طهران - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن إسماعيل موسوي قوله: "إن تصرف الحكومة الكندية في عدم التعاون لإجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية غير قانوني للإيرانيين الذين يعيشون في كندا وينتهك القانون الدولي".

هذا وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، في وقت سابق، عن تسجيل طلبات ترشح 592 مواطنا، بينهم 40 امرأة، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 حزيران/ يونيو الجاري؛ وذلك خلال الأيام الخمسة التي فتح فيها باب التسجيل.

كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة في نفس اليوم.