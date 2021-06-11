سويسرا تغلق أجواء جنيف خلال قمة بوتين وبايدن

ووفقا لبيان صادر عن المجلس، اليوم الجمعة، يسري التقييد من الساعة 08:00 يوم الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو حتى الساعة 17:00 يوم الخميس 17 يونيو في سماء جنيف، وسيتم منع الوصول إلى البحيرة القريبة من فيلا "لا غرانج" حيث سيتم انعقاد القمة المرتقبة لأسباب أمنية.

وأشار البيان إلى أن الإغلاق لن يطال الرحلات الجوية التجارية من وإلى مطار المدينة الدولي.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية، في وقت سابق، أن فيلا "لا غرانج" ستستضيف القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن يوم 16من شهر يونيو/حزيران الجاري.

وفي وقت سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألتي أوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.

يجري الإعداد لإجراءات أمنية خاصة لقمة الأسبوع المقبل في جنيف بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. سيتم تقييد المجال الجوي المحلي لمدة ثلاثة أيام.