3ملايين دولار... مكافأة واشنطن مقابل معلومات عن مستهدفي قواتها في العراق

أعلنت الحكومة الأمريكية منح 3 ملايين دولار كمكافأة للحصول على معلومات عن المتورطين في الهجمات على المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق.

وورد في حساب مشروع "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، "يهاجم الإرهابيون الجبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يفرون للاختباء بين المدنيين. تعرض أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار مقابل معلومات عن هجمات مخططة أو منفذة على منشآت دبلوماسية".

يا أهل #العراق الاوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين. تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال pic.twitter.com/kAf66O4VYG — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) June 10, 2021

تأتي هذه الخطوة غداة تصعيد جديد من قبل بعض الفصائل المسلحة في العراق.

فللمرة الأولى، تتعرّض قاعدة في مطار بغداد يتمركز فيها عسكريون أمريكيون لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، وفق ما أعلنه الجيش العراقي.

Iraq: US offers $3m for information on attacks against American targets https://t.co/bcqzsu6oJI pic.twitter.com/hBdzbe7h1i — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 11, 2021

وتعرض الولايات المتحدة منذ زمن طويل في العراق مكافآت لقاء معلومات عن جهاديين خصوصاً، فقد عرضت على سبيل المثال 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن الزعيم الجديد لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق أمير المولى.