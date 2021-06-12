كيف مازحت ملكة بريطانيا قادة "مجموعة السبع" عند التقاط صورة تذكارية

التقت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الجمعة، في حدث لزعماء العالم الذين حضروا قمة "مجموعة السبع" في كورنوال.

ويمثل الاجتماع أول لقاء لبايدن مع ملكة بريطانيا منذ أن تم تنصيبه رئيسا لأمريكا، في وقت سابق من العام الحالي، كما أنه الاجتماع الـ13 للملكة مع رئيس أمريكي في منصبه.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد سبق وأن التقى بايدن بملكة بريطانيا وقتما كان عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 1982.

وكان حضور ملكة بريطانيا إلى كورنوال بمثابة مفاجأة، وفقا لـشبكة "إن بي سي نيوز"، إذ انضمت إلى قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا.

وشارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على موقع "تويتر" صور للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وزوجته، جيل بايدن، وهما يتحدثان مع الملكة إليزابيث في حفل استقبال، عقب الجلسة الأولى للقمة التي انطلقت أمس الجمعة.

The Queen, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge join @G7 leaders at a #G7UK summit reception hosted by Prime Minister @BorisJohnson at the Eden Project. pic.twitter.com/eCIIpHZsbE — The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2021

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، انضمت ملكة بريطانيا إلى زعماء العالم في "صورة عائلية" تذكارية، ومازحتهم قبل التقاطها، إذ أخبرتهم: "هل من المفترض أن تبدو كما لو كنتم تستمتعون بأنفسكم؟"، ما جعل رؤساء الدول الأخرى يضحكون.

وفي وقت لاحق من مساء الجمعة، انضمت ملكة بريطانيا إلى نجلها ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، ونجله الأمير وليام، وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، والعديد من قادة العالم الآخرين في حفل استقبال أقيم في حديقة إيدن بروجيكت الاستوائية.

ومن المقرر أن يزور جو بايدن وزوجته قلعة وندسور، غدا الأحد، لحضور لقاء خاص مع الملكة إليزابيث الثانية.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، التقت بكل رئيس أمريكي منذ جلوسها على العرش في عام 1953، منذ هاري ترومان، باستثناء ليندون جونسون.