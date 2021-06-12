الدفاع التركية: مقتل 13 مدنيا بقصف صاروخي استهدف مدينة عفرين شمالي سوريا

أعلنت ولاية هطاي التركية، اليوم السبت، عن مقتل 13 مدنيا وإصابة 27 آخرين، جراء هجوم على مستشفى بمدينة عفرين السورية، والذي نسبته إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية.

وذكرت الولاية في بيان لها، أن "مسلحي التنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أطلقوا صواريخ من طراز "غراد" وقذائف مدفعية انطلاقا من مدينة "تل رفعت" المجاورة في محافظة حلب (شمال) أصابت قسم الطوارئ بمستشفى "الشفاء" بمدينة عفرين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وفي وقت سابق، أعلنت الولاية مقتل 6 مدنيين وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين، جراء الهجوم.

مخلفات القصف الصاروخي الذي نفذه، اليوم السبت، تنظيم PKK/PYD الإرهابي على أحد مستشفيات مدينة عفرين شمالي حلب السورية pic.twitter.com/0bpHlZhqo3 — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) June 12, 2021

وأكدت في بيان، أن "الجهات الأمنية المحلية التي تقدم خدمات استشارية بالتنسيق مع ولاية هطاي، أطلقت بالتنسيق مع الجهات القضائية تحقيقا حول الهجوم".

سقوط عشرات القذائف على مدينة عفرين المحتلة pic.twitter.com/ZG3CcTfN3b — Hisên Omar (@HusnROmar) June 12, 2021

ومن جانبها، صرّحت وزارة الدفاع السورية عبر موقعها الرسمي "تويتر"، بأنه "قتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم 3 عناصر من الدفاع المدني كحصيلة أولية، جراء قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق سيطرة قوات النظام، استهدف الاحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء اليوم السبت 12 حزيران".

مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، من بينهم ٣ عناصر من الدفاع المدني كحصيلة أولية، جراء قصف مدفعي مصدره قوات سوريا الديمقراطية، ومناطق سيطرة قوات النظام، استهدف الاحياء السكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مساء اليوم السبت 12 حزيران.#الحوذ_البيضاء pic.twitter.com/hG74RZTOZN — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 12, 2021

إرتفاع حصيلة ضحايا المجزرة جراء القصف الذي تعرضت له مدينة عفرين بريف حلب الشمالي مساء اليوم إلى 13 مدنياً من بينهم نساء وكوادر طبية في مشفى الشفاء وسط المدينة، بينما أصيب أكثر من 20 آخرون بينهم حالات حرجة، بينهم 3 من متطوعي الدفاع المدني السوري.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/uxctzTM0wX — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) June 12, 2021

وسيطرت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

وتخضع تل رفعت التابعة لمحافظة حلب لسيطرة المقالتين الأكراد منذ العام 2016، حيث يستخدمونها كموطئ قدم عسكري مهم.