ماكرون وبايدن يناقشان تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أثنى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على "عودة الولايات المتحدة كشريك لأوربا"، واستعداد واشنطن للتعاون مع دول المنطقة.

القاهرة- سبوتنيك. وقال ماكرون في مؤتمر صحفي، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، على هامش قمة مجموعة السبع، اليوم السبت إن "الولايات المتحدة عادت (في إشارة إلى عودتها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي)".

وأضاف أنه "من الرائع أن يكون رئيس الولايات المتحدة جاهزا ومستعدا للتعاون ويمكننا إنجاز أعمال كبيرة سويا".

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي، أن "الاتحاد الأوروبي شريك قوي للولايات المتحدة ويمكن التعويل عليه وتوحيد الجهود لمساعدة حلف شمال الأطلسي".

وفي السياق ذاته، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أنها ناقشت مع بايدن على هامش اجتماعات قمة السبع في بريطانيا، اللقاء المرتقب الذي سيجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، بجانب مشروع "التيار الشمالي 2".

وقالت ميركل، إنها التقت مع الرئيس بايدن حيث ناقشا "اللقاء المستقبلي الذي سيجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مضيفة "تبادلنا وجهات النظر في هذا الشأن".

ومن المقرر أن تعقد القمة بين بوتين وبايدن في الـ16 من حزيران/ يونيو الجاري، في فيلا هادئة على شاطئ بحيرة جنيف، في لقاء هو الأول منذ تولي بايدن الرئاسة، وأبرز ملفات اللقاء، العلاقات الثنائية والاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة "كورونا".