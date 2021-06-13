سيارة "أوروس" الروسية تلاقي إعجابا كبيرا لدى اليابانيين

ونشر موقع "Yahoo News Japan" الياباني مقالا تحدث بالتفاصيل عن الإعجاب الياباني بالسيارات الروسية الجديدة "أوروس".

ونقل الموقع تصريحات أحد المعجبين الذي قال إنها "سيارة قوية ورائعة ومثيرة للاهتمام، خصوصا أن المحرك والكهرباء تم تطويرها في ألمانيا بالرغم من العلاقات بين البلدين لكن ذلك أنتج سيارة ناجحة وهكذا يجب أن يكون".

وعلق معجب ياباني آخر: "سيارة جادة! وبدا لي أن الروس لا يمكنهم إلا إنتاج "بضائع شيوعية قديمة، بأوزان كبيرة، لكن هذه المفاجأة كانت غير مدروسة أنها بالفعل سيارة رائعة وتؤشر إلى تقدم وتطور الصناعة الروسية".

وتهكم بعض آخر، قائلا: "هذه السيارة تزن نحو سبعة أطنان إنها أثقل من عربات المشاة الموجودة لدى الجيش الياباني".

وحازت السيارة الروسية الفخمة "أوروس سينات" على لقب "سيارة العام" في روسيا لسنة 2021.

وحصلت السيارة على اللقب بعد فوزها في مسابقة "إكزكيوتف بريميوم كلاس"، التي انطلقت منذ الـ1 فبراير/ شباط ولمدة أربعة أشهر، حيث اختار أكثر من مليون روسي أفضل السيارات في 23 فئة، ومن بين المعايير الرئيسية في المسابقة هو مظهر السيارة وخصائصها التقنية.