"عقاب 15 عاما من الأعمال الشاقة"... كيم جونغ أون يعلن حربا على موسيقى كوريا الجنوبية

وقال رئيس مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" في كوريا الجنوبية، إن دعاية كوريا الشمالية على مر السنين ركزت على مصاعب الحياة في كوريا الجنوبية. لكن هذه الصورة تمزقها الأفلام ومقاطع الفيديو الكورية الجنوبية التي تدخل البلاد بشكل غير قانوني عبر الصين، خصوصا وقد بدأت في اكتساب شعبية وسط إجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة فيروس كورونا. وذكرت الصحيفة أنه في الأشهر الأخيرة، تحدثت سلطات كوريا الديمقراطية علنا ​​عن التأثير "المعادي للاشتراكية" للأفلام الكورية الجنوبية والموسيقى ومقاطع الفيديو.

وشددت كوريا الشمالية القوانين ضد من يستمعون إلى الموسيقى ويشاهدون الأفلام ويقرأون الكتب الكورية الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2020. وتمت زيادة عقوبة الأعمال الشاقة من خمسة إلى 15 عامًا. وأولئك الذين يوزعون مثل هذه المواد يواجهون عقوبة تصل إلى عقوبة الإعدام، حسب بيانات الخدمات الخاصة في كوريا الجنوبية.

وتحدث كيم جونغ أون مرارًا عن خطر انتشار الثقافة الكورية الجنوبية في كوريا الديمقراطية. على وجه الخصوص، في أبريل/نيسان 2021، حذر من حدوث "تغييرات كبيرة" في "الحالة الأيديولوجية والنفسية" للشباب الكوري الشمالي. وقال جيرو إيشيمارو، رئيس تحرير صحيفة "آسيا برس إنترناشونال" اليابانية، التي تكتب عن كوريا الديمقراطية، لصحيفة "نيويورك تايمز": "بالنسبة له، تجاوز الغزو الثقافي من كوريا الجنوبية المستوى المقبول".