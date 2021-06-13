نفتالي بينيت رئيسا للوزراء في إسرائيل خلفا لبنيامين نتانياهو

صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء اليوم الأحد، لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وحسب وكالة "رويترز"، صوت الكنيست بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت ستولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

רגע היסטורי, נפתלי בנט מצהיר אמונים כראש הממשלה ה-13 של מדינת ישראל.

pic.twitter.com/sLVcBAE0zV — Yanir Cozin - יניר קוזין (@yanircozin) June 13, 2021

وفور ذلك، أخلى زعيم اليمين بينامين نتنياهو ووزراء حكومته المنصرفة مقاعدهم لصالح أعضاء الحكومة الجديدة، حيث سيؤدي وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ليتسنى لهم مباشرة عملهم الوزراي.

​وكان الكنيست الإسرائيلي انتخب في وقت سابق اليوم، ميكي ليفي، رئيسا جديدا له خلفا لياريف ليفين القيادي في حزب "الليكود" اليميني، وحصل ليفي، المنتمي لحزب "يوجد مستقبل"، على تأييد أصوات 67 نائبا من أصل 120.

وشهدت جلسة الكنيست، حالة من الفوضى وتبادل الشتائم، خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وذكرت "القناة العبرية الـ13"، مساء اليوم الأحد، أن جلسة الكنيست اليوم كانت عاصفة، وشهدت حالة من الفوضى العارمة، نتيجة لمقاطعة بعض أعضاء الكنيست لخطاب نفتالي بينيت، واتهامه بـ"الكذب والاحتيال والوقاحة"، أثناء ألقاء خطاب التنصيب.