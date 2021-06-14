الحكم بالسجن على مواطن لبناني من أصول أرمينية في أذربيجان

أصدرت محكمة باكو العسكرية، اليوم الإثنين، حكما بسجن المواطن اللبناني من أصول أرمنية، فيكن إيودجيكشيان، بالسجن لمدة 20 عاما، وذلك بارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة الأذربيجانية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الذي قضى بسجن المواطن اللبناني من أصول أرمينية لمدة 20 عاما على أن تكون السنوات الخمسة الأولى في السجن والمدة المتبقية سيتم بموجبها نقله إلى معسكر مغلق.

Verdict for Lebanese citizen accused of terrorism against Azerbaijan named (PHOTO) https://t.co/H570BiWacy pic.twitter.com/92YnbfpgGR — MENAFN Business (@MENAFN) June 14, 2021

وجاء القرار بناءا على تحقيق أجرته السلطات العسكرية ثبت من خلاله أنه في 29 سبتمبر 2020 ، وافق إيودجيكشيان البالغ من العمر 42 عامًا المشاركة في العمليات العسكرية ضد القوات الأذربيجانية، وذلك مقابل عرض مالي من اللبناني أوفاك كيكيان قدره 2.5 ألف دولار.

واتهم المواطن لبناني بموجب المادتين 114.3 "مشاركة في نزاع عسكري أو عملية عسكرية"، 214.2.1 "إرهاب ارتكبته مجموعة من الأشخاص بتآمر مسبق من قبل مجموعة منظمة أو جمعية إجرامية"، 318.2 "عبور غير القانوني لحدود دولة جمهورية أذربيجان") ومواد أخرى من القانون الجنائي لجمهورية أذربيجان.