ستولتنبرغ يؤكد على أهمية عقد مشاورات بين الحلفاء قبل قمة بايدن وبوتين

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين على أهمية عقد مشاورات بين الحلفاء قبل القمة التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ستولتنبرغ الذي جدد بدوره أهمية عقد المشاورات مع الرئيس بايدن والحلفاء الأخرين قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي والروسي في جنيف.

وقال ستولتنبرغ: "اجتماع اليوم سيفتح فصلا جديدا من التعاون، حيث سنناقش مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك روسيا"، مضيفا "أعتقد أن قادة الحلف سيتشاورون مع بايدن قبل الاجتماع مع الرئيس بوتين وسنتفق على أجندة طموحة للناتو".

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مقر الناتو، اليوم الاثنين، إلى بروكسل للمشاركة في قمة "الناتو".

وتعقد قمة الناتو اليوم في مقر الحلف في بروكسل؛ حيث من المتوقع أن يكون محور جدول الأعمال هو الموافقة على مبادرة الناتو 2030، لتحل محل استراتيجية عام 2010 التي عفا عليها الزمن للحلف، والتي لم تأخذ في الاعتبار "التهديدات الجديدة" (من جانب روسيا والصين، والإرهاب والتهديدات السيبرانية)، بالإضافة إلى الخطوط العريضة للعمل خلال السنوات العشر القادمة.