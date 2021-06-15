الصين ترد على تصريحات الناتو وتطلق عدة تحذيرات

علقت بكين، اليوم الثلاثاء، على التصريحات الصادرة عن حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال الاجتماع الأخير في بروكسل بشأن التهديد الصيني.

ونقلت وكالة "رويترز" رد الصين التي حثت "الناتو" على التوقف عن المبالغة في نظرية التهديد الصيني.

وأضافت الصين أن "بيان حلف الأطلسي شوه تطور الصين السلمي وأساء تقدير الوضع الدولي ويعتمد على عقلية الحرب الباردة".

وتابعت في ردها: "نحن ملتزمون دائما بالتنمية السلمية ولن نشكل تحديا ممنهجا لأحد، لكن إذا أراد أحد أن يشكل تحديا ممنهجا لنا فلن نقف مكتوفي الأيدي".

وأعلن الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يراقب التعاون النشط المتزايد بين روسيا والصين الذي يمثل "تحديا خطيرا".