الاتحاد الأوروبي يتطلع لعلاقة متوقعة بشكل أكبر مع روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أوسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي تتجه لمنحى سلبي، موضحا أنها تتطلع لعلاقات مع موسكو تكون أكثر ايجابية.

وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل برفقة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في أعقاب الاجتماع الأوروبي الأمريكي بحضور الرئيس، جو بايدن، أن العلاقات مع روسيا أكبر جارة للاتحاد الأوروبي تتخذ منحى سلبي أكثر، ونريد أن تكون العلاقات ايجابية بشكل أكبر بيننا.

من جانبه قال ميشال إن رسالة الاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي في جنيف: "نحن متوحدون وندين الأفعال العدائية من قبل روسيا"، لافتا أيضا إلى دعم الحوار معها.

وقامت الخارجية الروسية نهاية الشهر الماضي باستدعاء رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، وتسليمه مذكرة بشأن الرد الروسي على العقوبات التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد روسيا في 2 آذار/مارس 2021.