بايدن يتجاهل سؤالا من الصحفيين حول استعداد واشنطن لإعادة العلاقات مع موسكو

تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عند وصوله إلى فيلا "لا غرانج" في جنيف، اليوم الأربعاء، سؤالاً من الصحفيين حول استعداد واشنطن لإعادة العلاقات مع موسكو.

وعند توجه بايدن إلى الفيلا طرح أحد الصحفيين السؤال، ورداً على ذلك ابتسم بايدن ملقيا التحية ثم دخل المبنى.

هذا ويلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي، جو بايدن في قمة ثنائية.

وكان بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع في أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، جائحة كورونا، مكافحة الجريمة السيبرانية، التعاون الاقتصادي، المناخ، القطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، ليبيا، أفغانستان، ناغورني قره باغ، أوكرانيا وبيلاروس.