بوتين عن مصطلح "قاتل": في الولايات المتحدة يتم قتل أحد ما كل يوم

أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال حول مصطلح "قاتل"، الذي نعته به نظيره الأمريكي سابقا بأنه في الولايات المتحدة يُقتل أحد ما كل يوم، مشيرا إلى أنهم (الأمريكان) قتلوا المئات بضربة واحدة في أفغانستان.

أعلن ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عقب نتائج القمة الروسية الأمريكية في جنيف، تعليقا على موضوع حقوق الإنسان.

وقال بوتين: "بالنسبة للتصريحات القاسية: حسنًا، ماذا يمكنني أن أقول، كلنا نعرف هذه التصريحات. بعد ذلك اتصل بي الرئيس بايدن، أوضحنا، هذه التفسيرات، وعرض أن نلتقي.. هذه هي مبادرته، التقينا".

وفي وقت سابق، أثار بايدن غضب موسكو بوصفه في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"القاتل"، مضيفا أنه "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة، وأشار إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن "كل إناء بما فيه ينضح، داعيا له بالصحة".

وقال الرئيس الروسي: "أنا أعرفه جيدا [يقصد بايدن]. بماذا سأرد عليه؟ كن بصحة جيدة. أتمنى له الصحة الجيدة. أقولها دون سخرية ولا مزحة".

وفي سياق آخر قال بوتين إن سجن غوانتانامو لا يزال موجودا رغم أنه لا يلتزم بأي قوانين.

وأضاف: "سجن غوانتانامو لا يزال قيد التشغيل، على الرغم من أنه لا يتوافق مع القانون الأمريكي أو القانون الدولي، ولا شيء".