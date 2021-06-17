إسرائيل تعلن عن موقفها من ترسيم الحدود مع لبنان

التقت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، أمس الأربعاء، الوسيط الأمريكي جون ديروشر، لمناقشة الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان.

ووفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الحرار لديروشر: "على الرغم من القضية القانونية القوية لإسرائيل، نحن مستعدون للنظر في حلول إبداعية لإنهاء هذا الملف، وهو الموقف الرسمي الأول في هذا الخصوص".

وأضافت الوزيرة أن "المفاوضات الجارية مع لبنان لها أهمية قصوى على الرغم من الانتقال الحكومي الأخير"، مشيرة إلى أن الهدف من المفاوضات هو إيجاد حل للنزاع الحدودي البحري سيمكن من تنمية الموارد الطبيعية لصالح سكان المنطقة".

وفي وقت سابق، قد التقى ديروشر بالرئيس اللبناني ميشال عون، الذي أكد حرصه على متابعة المفاوضات، مشددا على "الضغط من أجل محادثات عادلة دون شروط مسبقة".

وأعلنت واشنطن، الشهر الماضي، أن فريقها برئاسة جون ديروشر، الذي اضطلع بدور الميسر في الجولات السابقة، سيتولى الوساطة بين وفدي لبنان وإسرائيل.

بذكر أن لبنان كان قد وقّع عام 2018، أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل.