في ذكرى انتهاء العبودية... الكونغرس يقر يوم 19 يونيو عيدا وطنيا

وافق الكونغرس الأمريكي، أمس الأربعاء، على إعلان 19 يونيو/حزيران يوم عطلة على المستوى الفيدرالي (الوطني) لإحياء ذكرى تحرير آخر العبيد في ولاية تكساس عام 1865.

وينص القانون الذي أقره مجلس النواب بتأييد 415 عضوا ومعارضة 14 والمدعوم من قادة الجمهوريين والديمقراطيين، على اعتبار ما يسمى "جونتينث" - كلمة تجمع بين اسم شهر حزيران/يونيو وتاريخ 19 - يوم عطلة.

وجاء تصويت الديمقراطيين غداة إقرار النص في مجلس الشيوخ، فيما يبقى أمام نص القرار تصويت الرئيس جو بايدن قبل دخوله حيز التنفيذ وذلك قبل يومين من المناسبة.

وقالت النائبة الديمقراطية شيلا جاكسون لي، التي كانت بين البرلمانيين الذين تقدموا بمشروع القانون، إن "هذا اليوم يمثل الحرية". وتحدثت عن "الرحلة الطويلة" التي أفضت إلى هذا التصويت. وقالت: "لكننا هنا اليوم أحرار في التصويت لجونتينث كعيد وطني للاستقلال، عطلة فدرالية في الولايات المتحدة".

وتضاعفت الدعوات لجعل 19 يونيو عطلة فدرالية بعد مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قتله شرطي أبيض في 25 أيار/مايو 2020.

وكان الرئيس أبراهام لنكولن قد وقّع إعلان تحرير العبيد في الأول من كانون الثاني/يناير 1863، لكن خلال الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) استمرت العبودية في الولايات الكونفدرالية الجنوبية.

ووقّع قائد الجيش الكونفدرالي روبرت لي استسلامه في التاسع من نيسان/أبريل 1865. لكن استغرق وصول النبأ أكثر من شهرين إلى بلدة غالفستون الصغيرة في تكساس في 19 يونيو.