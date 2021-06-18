الخارجية الفرنسية: شروط انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم تتكون بعد

رأى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن شروط انضمام أوكرانيا إلى الناتو لم تنضج بعد.

باريس - سبوتنيك. وقال لو دريان عبر قناة "بي إف إم تي في": "لم تتكون الشروط لذلك [للانضمام إلى الحلف] بعد".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، في وقت سابق، أن كييف تتوقع تلقي خطة عمل لعضوية الناتو في عام 2022.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال، في نيسان/أبريل الماضي، إن الحلف يدرس منح أوكرانيا في المستقبل وضع شريك يتمتع بإمكانات موسعة.

كما صرح ستولتنبرغ، في وقت سابق، بأن "الناتو" لم يحدد أي مواعيد نهائية لانضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف، مؤكداً في الوقت نفسه، قرار ضمهما في نهاية المطاف، إلى صفوفه.

في هذا الصدد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، إن أوكرانيا "ليست نظيفة من الفساد"، وعليها تنفيذ معايير أخرى حتى يمكنها الانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأدخل البرلمان الأوكراني، في كانون الأول/ديسمبر 2014، تعديلا على قانونين، للتخلي عن وضع عدم الانحياز، وفي حزيران/يونيو 2016، تم اعتماد تغييرات إضافية تصف الانضمام إلى الناتو كونه هدفا للسياسة الخارجية للبلاد. في شباط /فبراير 2019، اعتمد البرلمان الأوكراني تعديلات على الدستور، وتعزيز توجه البلاد نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.