رصد نحو 5 آلاف انتهاك خلال الانتخابات الرئاسية الإيرانية

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس علي كدخدائي، اليوم الجمعة، إنه تم الإبلاغ عن 4974 انتهاكا انتخابيا من خلال نظام "المراقبين" الإلكتروني.

طهران- سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن كدخدائي قوله: "تم الإبلاغ عن 4974 انتهاكا انتخابيا من خلال نظام المراقبين الإلكتروني".

وأضاف: "كانت المخالفات منذ الصباح، والآن هناك شكاوى بشأن إعلانات المرشحين ونقص أوراق الانتخاب ويجري العمل على حل هذه المشاكل ".

وتابع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني: "المشاركة حتى الآن جيدة في الانتخابات الرئاسية وإن شاء الله تتحسن أكثر".

هذا وفتحت صناديق الانتخابات الرئاسية اليوم في إيران أمام حوالي 59 مليونا يحق لهم التصويت.

ويتنافس 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

من جانبه رفض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبار أن "نتيجتها واضحة".

وقال أحمدي نجاد في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "لن أصوت. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني، لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي".

وأوضح الرئيس السابق أنه مُنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه، وقال: "لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية..و قد تم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق".