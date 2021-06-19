بايدن وهاريس يناشدان الأمريكيين الإسراع في الحصول على اللقاحات

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس، الأمريكيين، يوم الجمعة، الحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

واشنطن، 19 يونيو - سبوتنيك . وذلك مع تزايد احتمالات الإخفاق في تحقيق هدف الرئيس بتحصين 70 بالمئة من البالغين قبل شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض "تحركوا الآن. تحركوا الآن" داعيا الأفراد غير الحاصلين على اللقاح بالتحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.

وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح"، وفق "رويترز".

وفي حال استمرار وتيرة التطعيم على المستوى الحالي، فإن الولايات المتحدة ستخفق على الأرجح في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين بجرعة واحدة، على الأقل، قبل الرابع من يوليو/تموز، الذي يوافق عيد الاستقلال في أمريكا.

ووصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة، على الأقل، من اللقاحات في الولايات المتحدة، حتى الجمعة، 65.1 بالمئة.