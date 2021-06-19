تسجيل
11:35 GMT19 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    ظهور القمر العملاق في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 20 مارس/ آذار 2019

    تركيا تسعى إلى إرسال صاروخ إلى القمر في غضون 3 سنوات

    © REUTERS / Mike Blake
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103992/82/1039928231_0:133:2546:1565_1200x675_80_0_0_5071fac49462a0d06c54ad594848aae2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106191049295715-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/

    كشف رئيس وكالة الفضاء التركية، يردار حسين يلدريم، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل برنامج الفضاء الخاص ببلاده، والذي أعلن عنه رسميا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في شهر فبراير/ شباط الماضي.

    وأشار يلدريم في المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء (GLEX) 2021، الذي أقيم في مدينة سانت بطرسبرغ  في روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، إلى أن تركيا تهدف إلى إرسال صاروخ إلى القمر في غضون ثلاث سنوات، وعربة قمرية أرضية "جواله" بحلول عام 2030، بحسب موقع "سبيس" المتخصص في شؤون الفضاء.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020
    © REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
    أردوغان: تركيا ستصل إلى القمر في هذا الموعد
    ولفت إلى أنه تركيا تخطط لإرسال المركبة الجوالة باستخدام محرك صاروخي محلي الصنع، سيطير أولا إلى القمر في مهمة تجريبية في عام 2023.

    وأعلن يلدريم، أن "المركبة الجوالة ستهبط في عام 2028 أو 2029، بهدوء على سطح القمر، وستقوم بتجميع البيانات العملية من على سطح الكوكب".

    وأشار يلدريم إلى أن "الصاروخ الذي يطلق المركبة الجوالة سيتم بناؤه محليا باستخدام محرك هجين يتم تطويره حاليا في تركيا".

    وأضاف أنه "للمساعدة في التأكد من جاهزية الصاروخ لإطلاق العربة الجوالة، سيتم إطلاق نموذج أولي للصاروخ إلى القمر في أواخر عام 2023، إذا سارت الأمور وفقا للخطة المقررة".

    وقال يلدريم:

    "نعتزم استخدام محركنا الخاص للوصول إلى القمر، ولكن في هذه المرحلة، سيتم نقل مركبتنا الفضائية إلى مدار أرضي منخفض بتعاون دولي".

    كما تخطط تركيا لإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية في السنوات المقبلة لإجراء تجارب علمية.

    وصرح يلدريم: "نحاول إنهاء مفاوضاتنا مع الأطراف، وفي غضون بضعة أشهر سيتم الانتهاء منها، وسنبدأ عملية التدريب".

    ووفقا لتقرير صادر عن وكالة "الأناضول" للأنباء التركية، فإن مهمة 2023 ستهبط على سطح القمر، ما سيساعد المهندسين الأتراك على جمع البيانات الخاصة بالهبوط السهل في أواخر عام 2020.

    ويتوقع برنامج الفضاء الوطني التركي، الذي كشف عنه في شهر فبراير أن يشمل أيضا إنشاء ميناء فضائي تركي محلي، وتطوير نظام محلي لتحديد المواقع والتوقيت عبر الأقمار الصناعية.

    وأطلقت تركيا وكالة الفضاء الخاصة بها في عام 2018، وبحسب موقع الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله"، فقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات في ذلك الوقت، لأنها حدثت وسط أزمة اقتصادية، ومع ذلك، يزعم المؤيدون أن برنامج الفضاء التركي يمكن أن يحفز الباحثين والعلماء على البقاء في البلاد بدلا من البحث عن فرص في الخارج.

    ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل ميزانية برنامج الفضاء.

    وتم الإعلان عن برنامج الفضاء التركي في فبراير، في نفس اليوم الذي نجحت فيه مهمة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف المريخ ودخولها مدارا حول "الكوكب الأحمر".

    انظر أيضا:

    روسيا تخطط لإبداع صاروخ متميز للرحلات إلى القمر
    تطور في اتهام الشاعر أيمن بهجت قمر بالتهرب من ضرائب بقيمة نصف مليون جنيه
    البحوث الفلكية المصرية: القمر يختفي من السماء في ظاهرة نادرة
    خبير يتحدث عن قمر اصطناعي روسي للأغراض الزراعية أرعب أمريكا
    روسيا والصين تعرضان خطة لإنشاء محطة قمرية
    الكلمات الدلالية:
    الفضاء, القمر, رجب طيب أردوغان, أردوغان, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك