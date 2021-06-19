الرئيس الإيراني المنتخب يشكر الجميع ويتعهد بتنفيذ ما وعد به

تعهد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، بتنفيذ برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الشعب هو الفائز الرئيس في هذه الانتخابات.

وقال رئيسي في بيان أصدره مساء اليوم السبت: "لقد وفيتم بصدق بعهدكم بالأمس، واليوم قد جاء دوري أنا؛ خادمكم لأعدكم بأني سأفي بالعهد الذي قطعته معكم وألا أتوانى عن خدمتكم ولو للحظة".

وأضاف، بحسب "وكالة الأنباء الإيرانية مهر": "ومن دون شك، أنا بحاجة إلى دعمكم المستمر ودعواتكم الطيبة في هذا المسار".

وشكر رئيسي الشعب الإيراني على المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن الشعب هو "الفائز الرئيس الذي تألق في هذا المشهد العالمي، لأنه ما زال يطالب بحقوقه الحقة".

وكذلك شكر رئيسي جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه "سيستفيد من وجهات نظرهم القيمة في إدارة الأمور".

وفي بيانه ثمن رئيسي جهود جميع الجهات والأجهزة الحكومية المعنية التي قامت بمهمة الإشراف على الانتخابات، وأيضا شكر قوات الأمن الداخلي، والإذاعة والتلفزيون الإراني، والصحفيين وجميع العاملين في قطاع الإعلام.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي رسميا، انتخاب رئيسي، رئيسا جديدا لإيران وحصوله على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين.