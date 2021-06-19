البيت الأبيض: بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي في 28 يونيو

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم استضافة الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في 28 يونيو/ حزيران.

جاء هذا في بيان صادر اليوم السبت، عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، بحسب "رويترز".

وقال البيان: "زيارة الرئيس ريفلين سوف تسلط الضوء على الشراكة المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وعمق العلاقات بين حكوماتي البلدين وشعبيها".

وتأتي زيارة الرئيس الإسرائيلي قبل قليل من موعد انتهاء ولايته البالغة سبع سنوات.

وتم انتخاب إسحاق هرتزوج رئيسا جديدا لإسرائيل هذا الشهر في انتخابات في انتخابات أجريت في نهاية فترة حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ودور الرئيس شرفي إلى حد كبير لكنه يهدف أيضا إلى تعزيز الوحدة بين الجماعات العرقية والدينية.