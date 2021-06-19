إيران... روحاني يزور رئيسي لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، التهنئة لإبراهيم رئيسي لفوزه في انتخابات الرئاسية الـ 13 التي أعلنت نتائجها اليوم السبت.

جاء ذلك لدى زيارة روحاني مبنى السلطة القضائية في العاصمة طهران واجتماعه برئيسي(يتولى منصب رئيس السلطة القضائية)، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.

وبحسب المصدر ذاته، ناقس روحاني ورئيسي خلال اللقاء قضايا بينها "المشاركة الكبيرة للشعب (في الانتخابات) وتأثيرها على قوة البلاد".

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أعلن في وقت سابق اليوم، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ورئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي.

ومن المقرر أن يتم تنصيب رئيسي وتوليه مهام منصبه رئيسا لإيران بعد 45 يوما بحسب ما أعلنه روحاني في وقت سابق اليوم.