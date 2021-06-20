انطلاق انتخابات برلمانية مبكرة في أرمينيا

أكد رئيس اللجنة الانتخابية المركزية تيغران موكوتشيان، أن جميع اللجان بدأت العمل في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا.

وقال موكوتشيان "إجمالا، تضم لجان الانتخابات 16064 شخصا، 119 منهم لم يظهروا للتصويت. وجميع رؤساء اللجان موجودون".

وأضاف أن 483 مراقبا دوليا من 8 منظمات ونحو 9000 مراقب محلي يراقبون الانتخابات. تم تركيب كاميرات فيديو في 1500 مركز اقتراع، وأن 68 وسيلة إعلام محلية و49 وسيلة إعلام أجنبية غطت الانتخابات.

ويشارك في الانتخابات النيابية 21 حزبا و4 كتل، وأجريت مبكرة حيث كان من المقرر عقدها في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومة باشينيان بعد حرب قره باغ.