صحيفة: إيران تلتف على العقوبات بمساعدة الصين

تزعم وسائل إعلام بريطانية أن 123 ناقلة نفط إيرانية، تحمل أعلام دول أخرى تنقل النفط إلى الصين بغرض تمويل "برنامج إيران النووي السري".

وقالت صحيفة "ديلي ميل": "تلتف إيران على العقوبات وتبيع النفط للصين في السوق السوداء، دعماً لبرنامجها النووي السري".

وبحسب "ديلي ميل"، "تسمح إيران لناقلاتها التي تحمل أعلام دول أخرى، بتهريب مليون برميل نفط يوميًا للصين".

وتابعت الصحيفة: "يمكن لهذه الناقلات نقل نحو 100 مليون برميل من النفط الخام و12 مليون برميل من مكثفات الغاز، بقيمة 5.5 مليار دولار".

وأضافت الصحيفة: "تستخدم البحرية الإيرانية عددًا من التقنيات للالتفاف على العقوبات، بما في ذلك تسجيل السفن في الدول الصغيرة التي ليس لديها القدرة على مراقبة ناقلات النفط التي تستخدم علمها، كما تتحايل على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الذي يبلغ عن موقع السفن، بحيث تبدو أنها في مكان آخر، ما يمكنها من الرسو في مناطق محظورة دون أن يتم كشفها".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يبدو أن "الناقلات التي تحمل حاليًا 18 مليون برميل من النفط الإيراني متمركزة في بحر الصين الجنوبي".