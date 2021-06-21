البرتغال تكشف سبب ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في البلاد

وذكرت وكالة "يورو نيوز" نقلا عن السلطات ​البرتغال​ية، أن متحور فيروس "كورونا" الجديد "دلتا"، يقف وراء الإرتفاع في حالات الإصابة بالفيروس مؤخراً في البلاد.

وفي السياق نفسه، أعلن المعهد الوطني للصحة في البرتغال، أن المتحور "دلتا" شديد العدوى الذي اكتشف لأول مرة في ​الهند​، يمثل 60% من حالات الإصابة الجديدة في عاصمة البلاد.

ودفع الارتفاع الأخير في حالات الإصابة السلطات الأسبوع الماضي إلى حظر جميع أنواع السفر والانتقال داخل لشبونة، ومنها وإليها، خلال نهايات الأسبوع. يشار إلى أن منطقة لشبونة يقطنها نحو 2.8 مليون نسمة.