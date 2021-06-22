البحرية الأمريكية توشك على امتلاك دفاعات تصد صواريخ باليستية عابرة للقارات

طالب المسؤول الثاني في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بنقل 11 صاروخا يمكنها اعتراض صواريخ باليستية عابرة للقارات لنشرها المحتمل على سفن تابعة للبحرية في المحيط الهادئ أو المناطق الأوروبية.

ووفقا لوكالة "بلومبورغ"، فإن السفينة "يو إس إس جون فين" تمكنت في الاختبارات من اعتراض صاروخ وهمي (باليستي عابر للقارات) في محاكاة لصاروخ يمكن إطلاقه على هاواي من قبل كوريا الشمالية. وأطلقت المدمرة، التي تعمل بالقرب من هاواي، أحد الصواريخ الاعتراضية Standard Missile-3 Block IIA ، التي صنعتها شركة Raytheon Technologies Corp على الهدف، والذي تم إطلاقه من جزر مارشال.

وقال المتحدث باسم هيكس جمال براون في رسالة بالبريد الإلكتروني هذا الشهر: "الصواريخ أجرت اختبارات اعتراض ناجحة ونشرها يصب في مصلحة أمننا القومي ويمثل النقل إلى البحرية أول مبادرة كبرى للدفاع الصاروخي لإدارة بايدن".

وقال مدير وكالة الدفاع الصاروخي نائب الأميرال جون هيل، في شهادة أمام الكونغرس، الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من أن نظام القتال Aegis التابع للبحرية، الذي أطلق الصاروخ "لم يتم تصميمه لهزيمة هدف من فئة الصواريخ البالستية العابرة للقارات، إلا أن هذا الاختبار أظهر بعض القدرة المحدودة المحتملة".

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي في وثائق ميزانيتها المالية لعام 2022، إن اختبار نوفمبر ساعد في إثبات "القدرة المحتملة على تعزيز دفاعاتنا الداخلية من خلال وضع طبقات لأنظمة اعتراض مختلفة والاستفادة من أجهزة الاستشعار المتمركزة في مواقع مختلفة والتي تغذي معلومات هدف السفينة".

يعد الصاروخ أيضًا محور برامج الدفاع الصاروخي الأمريكية الأوروبية، ومن المقرر أن يتم تثبيته في بولندا.

وقال راينهايمر إن أحدث نسخة "توسع المنطقة الفعالة القابلة للدفاع عن طريق إدخال صواريخ اعتراضية أسرع وأطول مدى، وفي حين أننا لا نناقش العمليات المستقبلية، فإننا سنواصل ضمان الحفاظ على وجودنا وقدراتنا، على الصعيد العالمي، خلال هذا الوقت من المنافسة الاستراتيجية".

بلوك IIA هو أحدث طراز في عائلة الأسلحة القياسية. الإصدارات السابقة هي الآن النظام الدفاعي أرض-جو الأساسي للبحرية ضد تهديدات الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة والمتوسطة المدى. لقد زاد معهد المدققين الداخليين (IIA) المدى، وتكنولوجيا الباحث الأكثر حساسية، و"مركبة القتل" المتقدمة، أو الرأس الحربي، لاعتراض الصواريخ الباليستية المتوسطة والمتوسطة المدى.