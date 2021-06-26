الخارجية التركية: العلاقات مع مصر مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة

قالت وزارة الخارجية التركية، إن "العلاقات مع مصر مهمة جدا لاستقرار وازدهار المنطقة"، مؤكدة أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، خلال مؤتمر صحفي، "نولي أهمية لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، في القاهرة في مايو/ أيار الماضي"، وذلك حسب " وكالة الأناضول " التركية.

وأشار بيلغيتش إلى أن هدف تركيا يتمثل في زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك مع مصر.​​​​​​​

ويأتي هذا التصريح تزامنا مع مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة، فيما أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، في أول زيارة من نوعها منذ 2013، محادثات استكشافية في القاهرة مع مسؤولين مصريين قادهم نائب وزير الخارجية، حمدي سند لوزا.