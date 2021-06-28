ميانمار وروسيا تتفاوضان لتوريد مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

تجري روسيا وميانمار مفاوضات حول توريد مليوني جرعة من لقاحي "سبوتنيك V" و" سبوتنيك لايت"، بحسب ما صرح القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار.

وبحسب تصريحات الجنرال مين أونغ هلاينغ، لـ"سبوتنيك"، فإن بلاده مهتمة بالحصول على 7 ملايين جرعة إضافية.

وقال الجنرال: "المفاوضات الحالية جارية حول مليوني جرعة. ولدينا الرغبة في شراء 7 ملايين جرعة والعديد من الدول ترغب في الحصول على اللقاح الروسي".

وأشار الجنرال إلى أن ميانمار تفاوضت، في وقت سابق، مع الهند بشأن توريد اللقاحات، بل وقّعت عقدا مع نيودلهي لشراء عدة ملايين من جرعات اللقاح.

وأوضح: "لكن في الوقت الحالي بسبب الوضع الصعب في الهند، تم تجميد الإمدادات مؤقتا".

ووفقا له، مع بداية الموجة الثالثة في العالم، فإن عدد المصابين في البلاد آخذ في الازدياد أيضا.

في وقت سابق، قال ممثل عن السلطات العسكرية لـ"سبوتنيك"، إن عدة جنرالات من القيادة العسكرية في ميانمار تم تطعيمهم بلقاح Sputnik V الروسي، بعد أن رفضوا اللقاح الهندي.

الجيش في ميانمار، أطاح بالحكومة المدنية وتولى السلطة في البلاد واعتقل القادة المدنيين، بمن فيهم الرئيس فين مينت ومستشارة الدولة (رئيسة الوزراء) أونغ سان سو تشي.

وشدد الجيش قبضته على ميانمار بعد الاستيلاء على السلطة في أعقاب الفوز الساحق الذي حققته الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي ترأسها سو تشي في الانتخابات التي جرت في البلاد في عام 2020، التي يرفضها بذريعة التزوير الشامل لنتائجها.

وتعهد قادة الحكومة العسكرية الجديدة بإجراء انتخابات جديدة في غضون عام ونقل السلطة إلى الحزب الفائز فيها، بعد ذلك في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، اقترح المسؤول العسكري، الجنرال زو مين تونغ، موعداً آخر للانتخابات في غضون عامين.