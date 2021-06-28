إيران: رئيسي يؤدي اليمين الدستورية في 5 أغسطس... ومسؤولون أجانب يشاركون في المراسم

أعلن مجلس الشورى الإيراني، أن الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس 5 أغسطس/ آب المقبل، مؤكدا مشاركة مسؤولين أجانب في المراسم.

وأوضح عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى علي رضا سليمي، إنه "بإيعاز من رئيس مجلس الشورى، محمد باقر قاليباف، تم تعيين علي محمد قلي ها، رئيساً للجنة مراسم أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية، لغرض التنسيق وتشكيل اللجان اللازمة في هذا المجال"، وذلك حسب " وكالة أنباء فارس " الإيرانية.

من جهته، قال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية البرلمانية الإيرانية نظام الدين موسوي، إن مسؤولين أجانب سيشاركون في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب.

وقال نظام الدین موسوي، إن "قائد الثورة سيصادق على حكم الرئيس المنتخب عقب مراسم أداء اليمين الدستورية"، متابعا: بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، ورئيس القضاء وأعضاء مجلس صيانة الدستور، الذين يشترط الدستور حضورهم في المراسم، وجهت الدعوة لبعض المسؤولين المحليين والأجانب للمشاركة في المراسم".

وفاز المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، ب​الانتخابات الرئاسية​ الإيرانية بعد حصوله على نسبة 62% من أصوات الناخبين. وشارك 4 مرشحين في الانتخابات لتولي منصب الرئاسة، وهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وجاءت انتخابات إيران هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي الطرف من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.