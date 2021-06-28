التحالف الدولي يؤكد تعرض قوات أمريكية في سوريا لقصف صاروخي دون إصابات

أكّد متحدث باسم قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق، واين ماروتو، اليوم الاثنين، تعرض قاعدة أمريكية في سوريا لقصف صاروخي، دون وقوع أية إصابات.