صحيفة: مروحيات "أباتشي" الأمريكية عاجزة أمام الدفاع الجوي الروسي

أفادت مجلة "بوبولار ميانيكز" الأمريكية، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت عن طرح المناقصة لإنشاء صاروخ جديد بعيد المدى يمكن استخدامه سلاحا لمروحية "أباتشي".

ويتمثل السلاح الأساسي لمروحية "أباتشي" الآن في صاروخ "هيلفاير"، الذي خرج إلى حيز الوجود قبل 40 عاما. ولأن مداه لا يتجاوز 7 كم فإن المروحية تضطر إلى الاقتراب من الهدف المزمع تدميره لتتعرض إلى نيران وسائط الدفاع الجوي "تور" و"بانتسير".

وكانت ضرورة الاقتراب من الهدف المزمع ضربه إحدى نقاط ضعب مروحية "أباتشي" دائما. فمثلا، لم يستخدم حلف شمال الأطلسي مروحيات "أباتشي" لمهاجمة يوغسلافيا في عام 1999 خشية أن تدمرها نيران الدفاع الجدوي. وبعد أربعة أعوام باءت محاولة مجموعة من مروحيات "أباتشي" تضم 31 مروحية لاختراق الدفاع الجوي العراقي بالفشل حيث تم إسقاط إحداها بينما لحقت أضرار بالمروحيات الأخرى. ومنذ ذلك الحين لم تحاول الولايات المتحدة استخدام مروحيات "أباتشي" في مناطق تواجد وسائط الدفاع الجوي العاملة.

وتستخدم مروحيات "أباتشي" الآن صواريخ "سبايك" الإسرائيلية البالغ مداها 30 كم، بشكل محدود.