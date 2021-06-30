برلمان فرنسا يصادق على قانون يتيح للمثليات والعازبات الإنجاب بمساعدة طبية

صادق البرلمان الفرنسي على قانون "أخلاقيات البيولوجيا"، الذي يمنح الحق للنساء المثليات والعازبات في إنجاب أطفال وذلك باستخدام تقنيات مساعدة طبية.

وبحسب وكالة "فرانس 24"، فإن تصديق البرلمان، أمس الثلاثاء، على القانون جاء بعد عامين من نقاش طويل دار بين المؤيدين والمناهضين.

ويعطي القانون الحق لجميع النساء في الإنجاب بمساعدة طبية شريطة ألا يتجاوز سن المرأة 43 عاما.

وأكد نص القانون عدم وجود فروقات بين السيدات، مهما كانت التوجهات الجنسية لهن أو حالتهن العائلية.

ولكن في الوقت ذاته لا يزال القانون يمنع عملية إنجاب الأطفال لصالح نساء أخريات.

وكان حق الإنجاب باستخدام مساعدة طبية، في فرنسا متاحا فقط للنساء المتزوجات من ذكر، ويواجهن مشكلة في عملية الإنجاب.

ودفع هذا الوضع النساء العازبات والمثليات إلى السفر إلى دول أخرى تسمح بالإنجاب بمساعدة طبية.

وهذه العملية متاحة في دول أوروبية كثيرة هي: السويد وفنلندا وإيرلندا وبلجيكا وهولندا والبرتغال، والدانمارك وبريطانيا، ولوكسمبورغ وإسبانيا.

وكان توسيع نطاق هذا الحق في الإنجاب من الوعود التي قدمها الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية. وانتظرت الجمعيات المدافعة عن حقوق المثليين سنوات طويلة حتى يتم تحقيقه.