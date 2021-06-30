إسرائيل تعلن عن حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن انطلاق حدث هو الأول من نوعه على الحدود المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية بأنه للمرة الأولى منذ تأسيس إسرائيل سيتم البدء في نشر نساء عسكريات ضمن سلاح المدرعات في الخط الأول على الحدود المصرية.

وتابعت: "للمرة الأولى سيتم نشر دبابات داخلها مقاتلات وقائدات، على حدود مصر، وذلك على الرغم من حقيقة أن الجيش الإسرائيلي لم يقرر بعد ما إن كان دمج النساء في سلاح المدرعات قد نجح من عدمه".

מחר מסתיים שלב ההכשרה בפיילוט נשים בשריון, ובעוד 10 ימים יוצב בגבול מצרים טנק ובו גם נשים לוחמות וגם מפקדת - בפעם הראשונה. @roysharon11 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/9DLA6FVgc3 — כאן חדשות (@kann_news) June 30, 2021

وفي مارس/ آذار الماضي أكملت 8 ضابطات إسرائيليات في شعبة حماية الحدود بالجيش دورات تدريبية للالتحاق بالمدرعات لقيادة 10 عسكريات تم تجنيدهن في سلاح المدرعات بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفق ما أفادت به القناة.

وسيتم نشر القائدات والمقاتلات ضمن سلاح المدرعات خلال 10 أيام للقيام بنشاطهن العملياتي الأول على الحدود المصرية.