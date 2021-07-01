القوات الأفغانية تقتل وتصيب العشرات من عناصر حركة طالبان

أعلن مكتب محافظ ننغرهار شرقي أفغانستان، اليوم الخميس، مقتل وإصابة 17 عنصرا من عناصر حركة طالبان خلال مواجهات وقعت ليلة أمس، في حصاراك، شرقي ننغرهار.

كابول - سبوتنيك. وجاء في بيان مكتب محافظ ننغرهار: "لقي 12 من عناصر طالبان مصرعهم وأصيب 5 آخرون خلال عمليات وقعت ليلة أمس في حصاراك شرقي محافظة ننغرهار. كما تم تدمير عدد من الأسلحة".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 15 من عناصر حركة طالبان وإصابة 5 آخرين في محافظة مرجة في قصف جوي على إقليم هلمند.

ويوم الأربعاء، أفادت الوزارة عن وقوع قتلى ومصابين في صفوف حركة طالبان إثر قصف جوي ومدفعي في إقليم ننغرهار، حيث قتلت 13 متمردا وجرحت 6 آخرين.