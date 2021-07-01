وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن وفاة "صديق إسرائيل"

نعى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، وفاة "صديق إسرائيل".

ونشر غانتس، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تغريدة، قال فيها: "علمت بحزن بوفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد".

It is with sadness that I learned of the passing of former US Secretary of Defense, Donald Rumsfeld. He was a professional in the field of security and a friend of Israel. On behalf of the Israel Ministry of Defense, I extend my condolences to his family and loved ones. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) July 1, 2021

وأضاف: "كان محترفًا في المجال الأمني وصديقًا لإسرائيل، بالنيابة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أتقدم بالتعازي لعائلته وأحبائه".

وأعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد، أمس الأربعاء، وفاة المسؤول العسكري السابق عن عمر ناهز 88 عاما.

وقالت العائلة إنها تشارك ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، الذي وصفته بأنه "رجل دولة أمريكي وزوج مخلص وأب وجد وجد أكبر".

وقال البيان إن التاريخ قد يتذكره بسبب إنجازاته غير العادية على مدى 60 عاما في الخدمة العامة.

وأشار البيان إلى أن رامسفيلد كان محبوبا على المستوى الأسري والاجتماعي في مدينة تاوس في ولاية نيو مكسيكو.

يذكر أن دونالد رامسفيلد شغل منصب وزير الدفاع مرتين، حيث كانت المرة الأولى في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، خلال الفترة من عام 1975 إلى 1977.

أما المرة الثانية فكانت في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وامتدت من عام 2001 إلى 2006، حيث شهدت حربي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول.