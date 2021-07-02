الأمن الأفغاني يحبط عملية تفجير لطائرة في ولاية هيرات

أعلنت السلطات الأمنية الأفغانية، اليوم الجمعة، أن المديرية الوطنية نجحت بإحباط محاولة تفجير طائرة في ولاية هيرات.

وجاء في بيان المديرية على "تويتر": "أحبط أفراد المديرية العامة للأمن القومي خطة هجوم إرهابي على رحلة هيرات-كابول".

The NDS/security personnel thwarted a "terrorist attack" when a man - Sayeed Edriss son of Rajab Ali, who planned to detonate explosives placed in a musical instrument on a flight to #Kabul - was arrested at the #Herat's Khwaja Abdullah Ansari International Airport, the NDS said. pic.twitter.com/5Jw8PTybqa — Ariana News (@ArianaNews_) July 2, 2021

وأشار البيان إلى أن "الإرهابي دخل مطار هيرات متنكرا بزي موسيقي وكان معه آلة موسيقية، وبداخلها متفجرات وقنبلة يدوية ومواد كيميائية".

وأكدت الاستخبارات الأفغانية أن الرجل كان ينوي تفجير الطائرة أثناء الرحلة وتم اعتقاله في قسم إعادة التفتيش في مطار هيرات.