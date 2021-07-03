إخماد حريق "تحت الماء" في خليج المكسيك... فيديو

أعلنت شركة النفط والغاز المكسيكية "بيميكس" أنه قد تم إخماد حريق وقع في خط أنابيب غاز بحري تحت الماء في خليج المكسيك.

وقالت "بيميكس" في بيان: "تمت عملية إغلاق خط الأنابيب الذي يربط الصمامات وتم وقف تسرب الغاز وهذا ساعد وقف الاحتراق. وعادت ظروف التشغيل العادية".

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

ووقع الحادث على خط الأنابيب البحرى الواقع على بعد 150 مترا من منصة Ku-Charly فى مياه خليج المكسيك بولاية كامبيتشي، واستغرقت أعمال الطوارئ أكثر من خمس ساعات بمشاركة ثلاث سفن إطفاء ولم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الحريق.

رافق ذلك تسرب الغاز من خط أنابيب بطول 12 بوصة تحت سطح البحر على عمق 78 مترًا، لكن سبب الحريق غير واضح... قالت "بيميكس" إنها تحلل الأسباب المحتملة للحادث.