اتهام شرطي باكستاني بقتل رجل تمت تبرئته من "التجديف"

قال أحمد نواز، المتحدث باسم الشرطة الباكستانية، إن السلطات ألقت القبض على شرطي باكستاني، بتهمة قتل رجل تمت تبرئته من تهم التجديف (الحديث عن الله بازدراء) العام الماضي.

وأضاف نواز لـ "رويترز" إن محمد وقاص تعرض للاعتداء حتى الموت، أمس الجمعة، في منطقة صادق أباد بوسط باكستان.

وقال إن المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاما انضم إلى قوة الشرطة منذ أشهر فقط، أخبر المحققين أنه قتل وقاص لأنه كان "كافرا".

وجرى اتهام وقاص في قضية ازدراء للأديان عام 2016 بمشاركة محتوى على الإنترنت يهين النبي محمد. وألغت محكمة لاهور العليا الحكم في 2020 وجرى إطلاق سراح وقاص من السجن.

وقال المتحدث باسم الشرطة "ظل مختبئا لبعض الوقت حتى بعد إطلاق سراحه وعاد إلى منزله قبل أسابيع قليلة".