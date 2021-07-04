بايدن يهنىء نظيره تبون بالذكرى الـ 59 لعيد استقلال الجزائر

بعث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال الوطني، معربا عن أمله في توسيع التعاون اقتصاديا وثقافيا.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية، بيانا جاء فيه: أنه "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى التاسعة والخمسين لعيد الاستقلال"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكّد بايدن على قوة رمزية عيدي استقلال البلدين بتاريخيهما المتقاربين وتقديره للشراكة والجهود الثنائية لدعم الاستقرار في المنطقة، خاصة في ليبيا والساحل، متمنيا توسيع التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا".

من جهته، عبر الرئيس تبون باسمه وباسم الشعب الجزائري، عن "خالص" تهانيه في رسالة تهنئة بعث بها إلى الرئيس والشعب الأمريكي، بمناسبة الذكرى 245 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بـ"التقدم الكبير المحقق في توطيد العلاقات والتعاون في عديد المجالات" ومؤكدا على "إرادة الجزائر التامة في ترقيتها إلى شراكة اقتصادية أكثر نجاعة".

وتحتفل الجزائر في الخامس من يوليو/ تموز من كل عام بعيد الاستقلال الوطني المعلن عام 1962 من الاستعمار الفرنسي الذي دام لأكثر من 132 سنة، وراح ضحية الحرب التحريرية التي اندلعت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 1954 نحو مليون ونصف المليون شهيد، تخليدا لهذه الذكرى العظيمة.

يذكر كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل في الرابع من يوليو/ تموز من كل عام باستقلالها عن المملكة البريطانية المتحدة والذي اعتمد كيوم استقلال وطني عام 1776.