نفوق المئات من الحيوانات البحرية على سواحل سريلانكا

شهدت سواحل جزيرة سريلانكا في المحيط الهندي نفوق المئات من الحيوانات البحرية إلى شواطئ الجزيرة.

ونقل موقع "ذا إنسايدر" عن جمعيات حماية البيئة، أن نفوق الحيوانات هو نتيجة تسرب المواد الكيميائية إلى مياه المحيط بعد غرق السفينة "إكس بريس بيرل" التي تضمنت 25 طناً من حمض النيتريك ومواد كيميائية أخرى.

وبحسب الموقع، تم العثور على 176 سلحفاة و20 دلفينا وأربعة حيتان على شواطئ سريلانكا.

وقال وزير البيئة في سريلانكا، ماهيندا أمارافيرا، في تصريحات للموقع:

"إن الحيوانات تسممت بالمواد الكيميائية التي تسربت من السفينة".

ووصفت السلطات السريلانكية حادثة غرق السفينة بأنه أحد أسوأ الكوارث البيئية في تاريخ البلاد، بسبب خطورة تلوث المنطقة المائية بالسموم والمواد الكيميائية، ومنع السكان من صيد الأسماك، الذي يعتبر أحد مصادر الدخل الرئيسية.

وكانت سفينة "إكس بريس بيرل" قد غرقت في المحيط الهندي في 2 حزيران/ يونيو بعد اندلاع حريق على متنها استمر مدة 13 يومًا على مقربة من الساحل.

وغطت أطنان من مواد البلاستيك المخصصة لصناعة التغليف الآتية من حمولة السفينة، 80 كيلومترا من الساحل الغربي للجزيرة.