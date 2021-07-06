باكستان تغلق حدودها أمام اللاجئين من أفغانستان

صرح وزير الداخلية الباكستاني، الشيخ رشيد أحمد، أن بلاده لا تخطط لفتح الحدود لاستقبال اللاجئين من أفغانستان على خلفية تفاقم الوضع مع طالبان.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "دون"، اليوم الثلاثاء: "قررنا عدم فتح الحدود للاجئين، فالمنظمات الإنسانية ستكون قادرة على مساعدة المحتاجين هناك".

وأضاف قائلا: "في حالة تفاقم الوضع، ستقيم إسلام أباد مستوطنات على طول الحدود مع رقابة مشددة، لمنع اللاجئين من عبور الحدود ودخول الأراضي الباكستانية بشكل غير قانوني".

وفي وقت سابق، أشار السفير الروسي لدى كابل، دميتري جيرنوف، إلى أنه "أثناء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي من أفغانستان، أعيد رسم الخريطة العسكرية والسياسية لأفغانستان بشكل جذري، حيث تدعي طالبان أنها تسيطر على حوالي 80% من البلاد".

وكانت "طالبان" قد سيطرت على ست مناطق مهمة في إقليم بدخشان في شمال البلاد والمتاخم لطاجيكستان والصين. وفي أعقاب ذلك فر 1037 مجندا أفغانيا عبر الحدود بعد الحصول على إذن من طاجيكستان، وفقا لخدمة حرس الحدود هناك.