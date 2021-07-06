بايدن: الهجوم ببرنامج الفدية تسبب في ضرر محدود للشركات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الهجوم السيبراني ببرنامج الفدية الذي تركز على شركة "كاسيا" لتكنولوجيا المعلومات تسبب في "ضرر محدود"، على الشركات الأمريكية المستهدفة.

جاء هذا في تصريحات للصحفيين عقب إفادة من مستشارين صباح اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يبدو أنه (الهجوم السيبراني) تسبب في ضرر محدود للشركات الأمريكية ولكن لا زلنا نجمع معلومات حول الهجوم".

وكانت شركة "كاسيا"، ومقرها ميامي بالولايات المتحدة، قد تعرضت لهجوم ببرنامج فدية يوم الجمعة، وأعلنت الاثنين الماضي أن حوالي 1500 شركة حول العالم تأثّرت بهذا الهجوم.

ويقول خبراء إن هذا الهجوم قد يكون أكبر هجوم ببرنامج فدية جرى تسجيله، وهي طريقة يحقق القراصنة الإلكترونيون أرباحا عبر تشفير بيانات الضحايا والمطالبة بمبالغ مالية مقابل إعادة القدرة على الوصول لها.

وكان للهجوم أصداء في كل أنحاء العالم، حيث أثر على أعمال تجارية مختلفة من صيدليات إلى محطات وقود في 17 بلدا على الأقل، بجانب عشرات رياض الأطفال في نيوزيلندا.