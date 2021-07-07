موسكو تعرب عن قلقها إزاء خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو إزاء خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم، داعيا الأطراف في فيينا إلى مضاعفة الجهود لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ريابكوف: "نحث المشاركين في محادثات فيينا على مضاعفة جهودهم لإيجاد حلول مقبولة للطرفين للمشاكل المتبقية"، مشددا على أن "الخطوات التي قد تعقد عملية التفاوض، بالطبع، تثير قلقا من جانبنا".

وأوضح: "نحن لا نعتبر أنه من المبرر الآن تشتيت الانتباه بامور أخرى ، باستثناء استعادة العمل الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع ريابكوف فيما يتعلق بخطط طهران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%: "تجدر الإشارة هنا إلى أن الالتزام باتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن أي إجراءات إيرانية في تطوير برنامجها النووي غير محفوفة بالمخاطر".

يتبع...