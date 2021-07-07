تقرير يكشف عن تحذيرات بتراجع الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية

ذكرت تقارير إعلامية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن سيئول قد تفقد قوة الانتعاش الاقتصادي، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن تقرير أصدره مركز تابع للدولة أن "الاقتصاد الكوري الجنوبي يسير على مسار انتعاش متواضع، لكن زخمه التصاعدي قد يفقد قوته بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19".

وأوضح التقرير الصادر أنه "بسبب الزيادة في حالات الإصابة منذ أواخر يونيو، قد يتأخر الانتعاش الاقتصادي".

وقال التقرير إن "الاقتصاد الكلي على مسار انتعاش متواضع على الرغم من أن قطاعي السيارات والبناء خضعا لقيود جزئية في الإنتاج بسبب الاضطرابات في توريد المواد الخام والسلع الوسيطة".

وانتعش الإنتاج الصناعي للبلاد مرة أخرى في مايو/أيار، لكن مبيعات التجزئة تراجعت بنسبة أكثر خلال 10 أشهر في أحدث علامة على أن تعافي الإنفاق الخاص لا يزال ضعيفا وسط الجائحة.

وقفزت الصادرات التي تمثل نصف الاقتصاد، بنسبة 39.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، لتوسيع مكاسبها للشهر الثامن على التوالي بفضل الطلب القوي على الرقائق.

وقامت وزارة المال أخيرا بتعديل توقعات نمو الاقتصاد الكوري لعام 2021 إلى أعلى مستوى في 11 عاما عند 4.2% من تقديراتها السابقة البالغة 3.2%.

وقفزت حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية بأكبر قدر في حوالي ستة أشهر، اليوم الأربعاء، مما أثار مخاوف من موجة رابعة من الفيروس خلال الصيف.