هايتي: مجهولون هاجموا مقر إقامة رئيس البلاد وقتلوه بالرصاص

أعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في هايتي كلود جوزيف، اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس في مقر إقامته الخاص.

وقال جوزيف، في بيان صدر في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، إن "مجهولين هاجموا سكن رئيس البلاد جوفينيل مويس خلال الليل وقتلوه بالرصاص، كما أصيبت السيدة الأولى خلال الهجوم"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أن "هايتي ستظل تحت سيطرة الشرطة والقوات المسلحة وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استمرارية الدولة وحماية الأمة".

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The President of Haiti 🇭🇹 H.E. Jovenel Moïse has been assassinated at his private residence during the early hours of today. The first lady was also shot, but has survived the attack and is receiving medical attention. pic.twitter.com/qZlA6ul17c — The Insight Factor (@insightfactor) July 7, 2021

وكان الرئيس جوفينيل مويس أعلن، يوم الاثنين الماضي، تعيين أريال هنري رئيسا للوزراء، ليكون سابع رئيس وزراء يشغل المنصب منذ أربعة أعوام ونصف العام، لكن لن يقوم برلمان بإقرار تعيينه، حيث ليس هناك برلمان في الوقت الحالي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى استفتاء دستوري في 26 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويشار إلى أنه بعد إلغاء إجراء انتخابات برلمانية كانت مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، نتيجة الاحتجاجات العنيفة ضد مويس من ناحية، لم تحظ هايتي ببرلمان منذ بداية الفصل التشريعي في يناير/ كانون الثاني 2020، ومنذ ذلك الحين، يحكم مويس البلاد بمقتضى مرسوم.